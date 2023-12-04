العالم اليوم - وزير الطاقة السعودي: تخفيضات "أوبك+" قد تستمر بعد مارس

انتم الان تتابعون خبر وزير الطاقة السعودي: تخفيضات "أوبك+" قد تستمر بعد مارس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 09:24 مساءً - قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، لوكالة بلومبرغ، الاثنين، إن تخفيضات إنتاج النفط في أوبك+ يمكن أن تستمر بالتأكيد بعد الربع الأول إذا لزم الأمر.

وأكد الوزير أن تخفيضات الإنتاج التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، سيتم الالتزام بها بشكل كامل، مشيرا إلى أن نصفها تقريبا يأتي من السعودية.

واتفق كبار منتجي النفط في أوبك+ الخميس الماضي على تخفيضات طوعية للإنتاج بإجمالي نحو 2.2 مليون برميل يوميا في في الربع الأول من العام المقبل.

وزير الطاقة السعودي، أشار في حديثة مع بلومبرغ إلى أن هذه التخفيضات الطوعية ستسحب فقط بعد النظر في ظروف السوق، ومن خلال استخدام "نهج تدريجي".

يذكر أن التخفيضات تشمل تمديد التخفيضات الطوعية السعودية والروسية الحالية البالغة 1.3 مليون برميل يوميا، مما يعني أن التخفيضات الإضافية نحو 900 ألف برميل يوميا. وتأتي التخفيضات الجديدة بالإضافة إلى السابقة التي تم الإعلان عنها في خطوات مختلفة منذ أواخر عام 2022.