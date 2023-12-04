نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النيجر تنهي الشراكات الأمنية والدفاعية مع الاتحاد الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة خارجية النيجر، اليوم الاثنين، إنها أنهت مهمتين أمنية ودفاعية للاتحاد الأوروبي في البلاد.

وأعلنت الوزارة في بيان "انسحاب دولة النيجر من الاتفاق المبرم بين جمهورية النيجر والاتحاد الأوروبي بشأن مهمة بعثة الاتحاد الأوروبي للسياسة المشتركة للأمن والدفاع في النيجر التابعة للاتحاد الأوروبي".

كما أعلنت "سحب دولة النيجر موافقتها على نشر مهمة شراكة عسكرية للاتحاد الأوروبي" في النيجر.

وتقول هذه البعثة التي تتخذ مقرا في نيامي إن قوامها 120 أوروبيا وإنها تدعم "قوات الأمن الداخلي والسلطات النيجيرية وكذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية" في البلاد.

وفي وقت سابق، ألغى المجلس العسكري الحاكم في النيجر قانون تجريم تهريب المهاجرين الساري المفعول في البلاد منذ عام 2015.

وسرعان ما أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لهذا القرار الذي من شأنه أن يزيد من تدفق أعداد المهاجرين إلى أوروبا. بالمقابل، من شأن ذلك أن يؤثر إيجابا على الاقتصاد في مدينة أغاديز شمال البلاد.