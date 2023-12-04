العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: العمليات في شمال غزة أوشكت على الانتهاء

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي: العمليات في شمال غزة أوشكت على الانتهاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 10:22 مساءً - أعلن قائد سلاح المدرعات الإسرائيلي البريغادير هشام إبراهيم، يوم الاثنين، أن قوات المدرعات والقوات البرية الأخرى تقترب من إنجاز مهمتها العسكرية في شمال قطاع غزة، وأنها تعمل في أماكن أخرى من القطاع مستهدفةً حركة حماس.

ونقلت رويترز عن قائد سلاح المدرعات الإسرائيلي قوله إن "القوات تعمل في أماكن أخرى من القطاع ضد حماس".

وأضاف "الأهداف في شمال القطاع تم تحقيقها تقريبًا، لقد بدأنا بتوسيع المناورة البرية إلى أجزاء أخرى من القطاع، بهدف واحد: الإطاحة بحركة حماس".

يأتي ذلك فيما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس إن عناصرها تمكنوا منذ صباح الاثنين من استهداف 5 دبابات إسرائيلية و5 ناقلات جند في محور شرق غزة، بقذائف «الياسين 105".

وفي وقت سابق، أفادت كتائب القسام بقصف مستوطنة نيريم، بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

كما أشارت إلى استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي شرق مستوطنة ماجين" برشقة صاروخية.

وفي أحدث إحصائية، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة،يوم الاثنين، إن 15899 فلسطينيا قتلوا في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 70% منهم نساء وأطفال.