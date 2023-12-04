العالم اليوم - انقطاع الاتصالات في عموم قطاع غزة للمرة الرابعة

انتم الان تتابعون خبر انقطاع الاتصالات في عموم قطاع غزة للمرة الرابعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 11:27 مساءً - أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية،"بالتل"، الإثنين انقطاع الاتصال بالهاتف والانترنت في عموم غزة، مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في اتجاه جنوب القطاع.

وقالت الشركة في بيان "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية والتي تم إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة اخرى".

وفي بيان منفصل مساء الاثنين، ، قالت شركة "أوريدو" فلسطين، المزودة لخدمات الهاتف المحمول في الضفة الغربية وغزة، إن انقطاعا طرأ على خدماتها بالكامل عن قطاع غزة.

وهذه المرة الرابعة التي يتعرض فيها قطاع غزة لانقطاع خدمات الاتصالات بالكامل، خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ قرابة شهرين.