العالم اليوم - ما علاقة حركة النزوح وتغير المناخ؟.. مفوض اللاجئين يكشف

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 06:24 صباحاً - ناقش مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في لقاء خاص مع دوت الخليج، التقاطع بين التغير المناخي وحركة النزوح في العالم.

وأكد غراندي في حديثه لسكاي نيوز عربية، على هامش مؤتمر الأطراف للمناخ COP28، أن حركة النزوح الكبيرة بمناطق في العالم تؤثر على البيئة المناخية. هنا أبرز ما قاله غراندي خلال اللقاء: تغير المناخ يدفع الناس لتغيير أماكن معيشتهم، وهو أحد عوامل النزاعات في العالم.

هناك تقاطع كبير بين التغير المناخي وحركة النزوح في العالم.

يجب زيادة دعم جهود مكافحة تغير المناخ، والأموال التي خُصصت لصندوق الخسائر والأضرار يجب أن تكون تحت مظلة أكبر.

علينا أن نعالج مشاكل المناخ الحالية ومن ثم نفكر بالاستدامة.

حركة النزوح الكبيرة بمناطق في العالم تؤثر على البيئة المناخية.

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لديها استراتيجية مناخية خاصة.

المناطق المعرضة للعنف والنزاعات هي المناطق الأكثر هشاشة مناخيا.

الحروب والنزاعات تعيق أي جهود مناخية.

نعمل على تقديم موارد مستدامة للطاقة لفئات كبيرة من اللاجئين.

العالم ليس مستعدا لمعالجة قضية النزوح بسبب تغير المناخ.

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ليس لديها ما يكفي من الموارد.

نطالب المانحين بتقديم دعم أكبر للمنظمات الإغاثية.

الفشل الإنساني في غزة هو نتيجة الإخفاق السياسي.

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