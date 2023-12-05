العالم اليوم - بصور الأقمار الصناعية.. بدء الهجوم الاسرائيلي على جنوب غزة

انتم الان تتابعون خبر بصور الأقمار الصناعية.. بدء الهجوم الاسرائيلي على جنوب غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 08:23 صباحاً - بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما لجنوب غزة، وفقا لتحليل صحيفة نيويورك تايمز لصور الأقمار الصناعية، وهو دليل على عملية طال انتظارها بالنسبة لإسرائيل، يمكن أن تقرر مصير حربها مع حماس وتسبب المزيد من المخاطر للمدنيين الفلسطينيين.

وتقدمت القوات الإسرائيلية الآن إلى الجزء الأخير من القطاع الذي كان تحت سيطرة حماس الكاملة، بعد الاستيلاء على أجزاء كبيرة من شمال غزة منذ أواخر أكتوبر، وتحركهم هذا يمهد الطريق لما يرجح أن تكون المعركة الحاسمة في الحرب المتمثلة في المواجهة في خانيونس، أكبر مدينة في الجنوب، حيث يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن القيادة العسكرية والسياسية لحماس بحثت عن مأوى هناك منذ فرارها من الشمال.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية الجديدة التي تم جمعها في الساعة 9 صباحا الأحد بالتوقيت المحلي وحللتها صحيفة نيويورك تايمز، أن الجيش الإسرائيلي وصل إلى موقع جنوب دير البلح، على بعد حوالي 3 أميال شمال وسط مدينة خانيونس.

وأظهرت الصور عشرات المركبات المدرعة في المنطقة وسواتر تم نصبها لتحصين مواقعها ومركباتها وأنشطتها التي تشبه إلى حد كبير العمليات الإسرائيلية السابقة في الشمال، وأظهرت الصور أيضًا مسارات على الأرجح من الجرافات.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق، لكن جنرالاته قالوا في الأيام الأخيرة إن قواته تعمل في جميع أنحاء قطاع غزة، دون توضيح ما يعنيه ذلك.

ومن المتوقع أن يكون اجتياح الجنوب هو المرحلة الأكثر كثافة في الحرب التي تعد بالفعل الأكثر دموية في الصراع العربي الإسرائيلي منذ الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، والتي أدت إلى أكبر نزوح للفلسطينيين منذ الحروب التي أحاطت بالجنوب.

منذ السابع من أكتوبر، عندما شنت حماس هجمات مفاجئة يقول مسؤولون إسرائيليون إنها أسفرت عن مقتل ما يقرب من 1200 شخص – وهو اليوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل – أدت الغارات الجوية العسكرية الإسرائيلية وغزو غزة إلى مقتل أكثر من 15 ألف شخص، وفقا لمسؤولي الصحة في غزة.

ويتواجد الآن معظم سكان غزة في جنوب القطاع، بعد أن فر ما يقرب من مليون شخص إلى هناك هربا من القتال في الشمال.

ومن المتوقع أن يؤدي الغزو إلى تفاقم الظروف المعيشية القاسية في منطقة تضررت بالفعل على نطاق واسع بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، وأعاقها انقطاع الاتصالات المنتظم واكتظت بالمدنيين النازحين الذين يعانون من انتشار الأمراض ونقص المياه والغذاء والوقود والمعدات الطبية.

وأثار ارتفاع عدد القتلى والأزمة الإنسانية في غزة غضبا دوليا واسع النطاق، فضلا عن قلق إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الحليف الأجنبي الرئيسي لإسرائيل.

ويقول مسؤولون أميركيون إنهم ضغطوا على القوات الإسرائيلية للتصرف بمزيد من الدقة في هذه المرحلة من الحرب للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، على الرغم من مقتل مئات الأشخاص منذ استئناف الأعمال العدائية بعد انهيار الهدنة التي استمرت أسبوعًا في الأسبوع الماضي.

ويقول القادة الإسرائيليون إنهم يتخذون خطوات لتقليل عدد القتلى بين المدنيين، لكنهم يمضون قدما في جهودهم للإطاحة بحماس لمنع تكرار هجوم السابع من أكتوبر.

منذ أن استولت حماس على غزة من جماعة فلسطينية منافسة في عام 2007، بعد عام من فوزها في الانتخابات الوطنية، تقاتلت إسرائيل وحماس بشكل متكرر - لكن إسرائيل لم تحاول قط طرد حماس من القطاع، وفرضت إسرائيل، إلى جانب مصر، حصارًا خانقًا على غزة أدى إلى تقييد دخول بعض السلع وخروج معظم الناس.

لكن إسرائيل حافظت على الوضع الراهن، حيث سُمح لحماس بالاحتفاظ بالسلطة وقد تغيرت هذه الحسابات بعد هجوم السابع من أكتوبر، الذي دفع القادة الإسرائيليون إلى السعي إلى تفكيك حماس وتدمير قيادتها.

إن غزو الجنوب يجلب المزيد من الإلحاح إلى النقاش بشأن ما يجب على إسرائيل أن تفعله بغزة، إذا ومتى تسيطر على المنطقة بأكملها.

وتقول الحكومة الإسرائيلية إنها لا ترغب في إعادة توطين بعض مواطنيها في غزة، كما فعلت بين عامي 1967 و2005، لكنها استبعدت أيضًا تسليم القطاع إلى السلطة الفلسطينية، وهي الهيئة التي تدير أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والتي كانت تسيطر على قطاع غزة قبل أن تطيح بها حماس عام 2007.