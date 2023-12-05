العالم اليوم - وزير الطاقة السعودي: قدراتنا من الطاقة المتجددة زادت 4 أضعاف

انتم الان تتابعون خبر وزير الطاقة السعودي: قدراتنا من الطاقة المتجددة زادت 4 أضعاف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 08:23 صباحاً - أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، أن المجتمع الدولي عندما دعا إلى رفع مستوى الطموح المناخي، وتقدمت المملكة وأطلقت مبادرة السعودية الخضراء، كركيزة أساسية لتحقيق طموحات المملكة المناخية، ونعمل على توسيع جهودنا إقليمياً ودولياً، من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لتعزيز جهودنا لتحقيق أهداف المناخ العالمية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 الذي يقام في دبي بالتزامن مع مؤتمر "COP28".

وأشار وزير الطاقة السعودي إلى الخطوات التي اتخذتها المملكة لمواجهة التغير المناخي وتعزيز استقرار أمن الطاقة في الوقت نفسه.

وفيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة قال: "قمنا بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة الحالية بمقدار أربعة أضعاف من 700 ميجاواط العام الماضي إلى 2.8 غيغاواط، مع وجود أكثر من 8 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة لاتزال قيد التنفيذ، وحوالي 13 غيغاواط في مراحل التطوير المختلفة نخطط لإنتاج 20 غيغاواط إضافية بحلول عام 2024"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف: " فيما يتعلق بالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه سنقوم بتطوير مركزين صناعيين في شرق المملكة، يستهدف مركز التقاط الكربون وتخزينه قدرة تخزين تبلغ 44 مليون طن سنويًا، في حين يستهدف مركز التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في غرب المملكة قدرة استخدام تزيد عن مليون طن سنويًا لاستخدام ثاني أكسيد الكربون".

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان: "فيما يتعلق بالدعم المالي وعلى عكس التغيير البسيط الذي عرضه شركاؤنا من الدول المتقدمة، فقد أعلنت المملكة من خلال التعاون بين بلدان الجنوب في القمة السعودية الإفريقية في الرياض الشهر الماضي، عن تخصيص ما يصل إلى 50 مليار دولار".