العالم اليوم - مبادلة تستثمر في "زينوبي" المتخصصة في كهربة أساطيل النقل

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، الثلاثاء، عن استثمارها في شركة "زينوبي"، المتخصصة في مجال كهربة أساطيل النقل وحلول بطاريات تخزين الطاقة.

وقالت "مبادلة" في بيان، إنه تم إبرام هذه الصفقة الاستراتيجية مع شركة إنفراكابيتال، ذراع الاستثمار في أسهم البنية التحتية التابع لشركة "إم آند جي بي إل سي"، والتي ترتبط معها "مبادلة" بشراكة استراتيجية محدودة.

تأسست "زينوبي" في عام 2017 ويقع مقرها الرئيسي في لندن، وهي شركة متخصصة في أسطول المركبات الكهربائية وحلول بطاريات تخزين الطاقة.

وتوفر أعمال أسطول المركبات الكهربائية التابعة للشركة حلولاً شاملة لدعم مشغلي الأساطيل في انتقالهم إلى السيارات الكهربائية، بما في ذلك البطاريات والبنية التحتية للشحن والبرمجيات المتكاملة، في حين تقوم أعمال بطاريات تخزين الطاقة التابعة لها بتطوير بطاريات واسعة النطاق تتصل بشبكات نقل الطاقة، وتوفر بذلك عامل استقرار بالغ الأهمية للشبكات مع التوجه المتزايد نحو دمج موارد الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة.

ومنذ الاستثمار الأول لشركة "إنفرا كابيتال" في "زينوبي" في العام 2020، سجلت أعمالها نموا ملحوظا، حيث دعمت أكثر من 1000 سيارة كهربائية على مستوى العالم، ولديها بطاريات تخزين قيد التشغيل أو قيد الإنشاء بقدرة 430 ميغاوات. وتتمتع الشركة بحضور قوي في المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا ولديها محفظة أعمال متنامية في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وبدعم من "مبادلة"، تستثمر شركة "إنفرا كابيتال" مبلغا إضافيا قدره 270 مليون جنيه إسترليني في شركة "زينوبي" لتنمية أعمالها في المملكة المتحدة والعالم. كما تستثمر شركة "كي كي آر"، وهي شركة استثمار عالمية رائدة، ما يقرب من 600 مليون جنيه إسترليني، ما يشكّل شراكة استراتيجية مع "إنفرا كابيتال" كمساهمين مشتركين بحصة أغلبية في "زينوبي". وبدعم من مساهميها، تهدف "زينوبي" إلى تشغيل 4000 حافلة وشاحنة ومركبة تجارية تعمل كلها بالطاقة الكهربائية، تحفيزاً للتحول العالمي إلى وسائل نقل أنظف بحلول العام 2026.

وتمثل هذه الصفقة إنجازاً مهماً بالنسبة لشركة "زينوبي" وتؤكد على التزام "مبادلة" الثابت بلعب دور ريادي في إحداث التغيير الإيجابي والمساهمة في بناء مستقبل مستدام ومرن.

وقال خالد عبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية في مبادلة: "فيما يجتمع العالم لمواجهة تحديات تغير المناخ خلال مؤتمر الأطراف COP28، فقد أصبح واضحاً الدور المهم الذي تلعبه البنية التحتية للطاقة النظيفة كأحد الحلول المناخية التي تمكّننا من الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. وتحرص "مبادلة" على الاستثمار في صناعات المستقبل للمساعدة في إيجاد حلول لأكبر التحديات التي يواجهها العالم، بما في ذلك تغير المناخ، وتعد شراكتنا مع "إنفرا كابيتال" والاستثمار في "زينوبي" مؤشراً قوياً على التزامنا بنهج الاستثمار المسؤول".