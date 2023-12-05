نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض يعلن عن توقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوقف الجمهوريون اعتماد حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار كانت تُقدم من الولايات المتحدة لكل من أوكرانيا وإسرائيل. وقال البيت الأبيض أنه إذا لم يتحرك الكونجرس بسرعة ستستفيد روسيا من الأمر. كما أشار يوم الاثنين إلى أن ما لدى الولايات المتحدة من الوقت والمال لمساعدة أوكرانيا على القتال ضد الغزو الروسي قد ينفد ما لم يتمكن الكونجرس من الموافقة على حزمة إنفاق جديدة.



وكانت إدارة بايدن قد طلبت من الكونجرس في أكتوبر الموافقة على حزمة بقيمة 106 مليارات دولار لتمويل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، وكذلك لأمن الحدود، لكن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون صوت ضدها.



وفي رسالة إلى رئيس مجلس النواب يوم الاثنين، قالت شالاندا يونغ مديرة الميزانية في إدارة الرئيس جو بايدن إن الوقت ينفد لمساعدة أوكرانيا.



وكتبت "لا يوجد وعاء سحري للتمويل متاح لتلبية هذه اللحظة. لقد نفد المال - ونفد الوقت تقريبا ".

وأضافت: "أريد أن أكون واضحة: دون إجراء من الكونغرس، بحلول نهاية العام سينفد ما لدينا من الموارد لشراء المزيد من الأسلحة والمعدات لأوكرانيا".



"إن قطع تدفق الأسلحة والمعدات الأمريكية سيعرقل أوكرانيا في ساحة المعركة، ليس فقط يعرض للخطر المكاسب التي حققتها أوكرانيا، ولكن يزيد من احتمال الانتصارات العسكرية الروسية."

وقال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إن روسيا يمكن أن تكتسب ميزة إذا لم يتم تمرير الحزمة قريبا.



وقال للصحفيين في البيت الأبيض "على الكونغرس أن يقرر ما إذا كان سيواصل دعم الكفاح من أجل الحرية في أوكرانيا... أو ما إذا كان الكونغرس سيتجاهل الدروس التي تعلمناها من التاريخ ويترك بوتين يسود".

رد رئيس مجلس النواب الأمريكي



أعطى رئيس مجلس النواب مايك جونسون لهذه الرسالة ردًا باردًا وفقًا لما وصفته صحيفة دويتشه فيله.



وقال جونسون في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "فشلت إدارة بايدن في معالجة أي من المخاوف المشروعة لمؤتمري بشكل جوهري بشأن عدم وجود استراتيجية واضحة في أوكرانيا، أو مسار لحل النزاع، أو خطة لضمان المساءلة بشكل كاف عن المساعدات التي يقدمها دافعو الضرائب الأمريكيون".



وقال أيضا إن أي حزمة تكميلية للأمن القومي "يجب أن تبدأ بحدودنا".



وادعى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي، يوم الاثنين أن الحزبين يتفقان على تمويل أوكرانيا وإسرائيل وألقى باللوم في الجمود على أمن الحدود.



وقال شومر إن الجمهوريين "أقحموا إجراءات حزبية ومتطرفة للهجرة في النقاش، مثل الاحتجاز لأجل غير مسمى لطالبي اللجوء"



وفي الوقت نفسه، قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن حزبه "لا يزال يقوم بالمباحثات".

