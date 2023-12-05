العالم اليوم - مقتل 5 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابطان في اشتباكات غزة

انتم الان تتابعون خبر مقتل 5 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابطان في اشتباكات غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 01:22 مساءً - ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إلى 5 بينهم ضابطان جراء الاشتباكات الضارية مع المقاتلين الفلسطينيين منذ الصباح في قطاع غزة الفقير والمحاصر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في ساعات الظهر مقتل اثنين من عسكرييه خلال الاشتباكات في قطاع غزة.

وكان أحدهم ضابط تولى منصب نائد قائد سرية في اللواء المدرع رقم 188، دون أن تذكر المصادر الإسرائيلية مزيدا من التفاصيل عن مقتله.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش مقتل ضابط وجنديين، فضلا عن إصابة 4 جنود آخرين بجروح خطيرة أثناء الاشتباكات في شمال غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضابط الذي قتل مع الجنديين كان أيضا من اللواء المدرع رقم 188، مما قد يعني أن جلهم قتلوا في معارك شمال غزة.

وكان لافتا أن الجنود الإسرائيليين قتلوا في شمال غزة، رغم أن جنرالا في الجيش ذكر أن العمليات العسكرية هناك توشك على النهاية.

وبهذا ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري في أواخر أكتوبر الماضي إلى 80، وإلى 405 منذ 7 أكتوبر، عندما شنت حماس هجوما مباغتا وغير مسبوق على الدولة العبرية.

وهذا يعني أن خسائر إسرائيل من العسكريين في هذه الحرب بلغت ثلثي حصيلة قتلاها في حرب عام 1967، التي خاضتها ضد 3 جيوش عربية، وعلى مساحات شاسعة.

وتفيد تقديرات بأن إسرائيل خسرت في تلك الحرب ما لا يقل عن 600 جندي.