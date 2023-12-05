العالم اليوم - ليبيا تخطط لطرح عطاءات للتنقيب عن النفط والغاز في 2024

انتم الان تتابعون خبر ليبيا تخطط لطرح عطاءات للتنقيب عن النفط والغاز في 2024 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 01:22 مساءً - قال فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن الشركة تمضي صوب زيادة طاقة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا في غضون ثلاثة إلى خمسة أعوام، وتعد خططا لطرح عطاءات بشأن مناطق التنقيب بحلول نهاية عام 2024.

وأضاف خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب28) أن الشركة تأمل في زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا بحلول نهاية 2024 بالإضافة إلى 1.3 مليون برميل يوميا حاليا.

كما أشار إلى أن جولة عطاءات بشأن مناطق التنقيب يمكن أن تشمل حقولا بحرية وبرية للنفط والغاز، ومع ذلك فإن عدد المناطق لم يتقرر بعد.

وقال بن قدارة "نرى الكثير من الاهتمام... لا أستطيع أن أذكر أسماء، لكن شركات أمريكية، شركات أوروبية، شركات من الشرق الأقصى".

وأضاف أن الاستثمار الأجنبي ضروري لأن موارد البلاد محدودة، وأن المؤسسة الوطنية للنفط تتطلع إلى جعل الاستثمار أكثر جاذبية للشركات الأجنبية.

وقال "يجب أن يكون الوضع مربحا للجانبين".