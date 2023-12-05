نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة توافق على بيع أنظمة عسكرية متطورة للسعودية بقيمة مليارات الدولارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها، أمس الاثنين الموافق 4 ديسمبر الجاري، حيث وافقت وزارة الخارجية بواشنطن على بيع نظام تحديث طائرات المراقبة للمملكة العربية السعودية مقابل تقدير قيمته نحو 582 مليون دولار.

وأشار البيان أيضًا إلى أن شركة “إل3 تكنولوجيز” ستكون المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن بيع نظام المراقبة التكتيكية المحمولة جوا “ار.إي-3إيه” والمعدات ذات الصلة.

الجدير بالذكر أنه في سبتمبر الماضي، أعلنت وكالة الأمن والتعاون الدفاعي الأمريكية أنه قد تم إخطار الكونجرس بموافقة وزارة الدفاع “البنتاجون” على حزمة مبيعات عسكرية محتملة للمملكة العربية السعودية بقيمة 500 مليون دولار.