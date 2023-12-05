العالم اليوم - مقتل بريطاني كان يحارب مع الجيش الإسرائيلي في غزة

انتم الان تتابعون خبر مقتل بريطاني كان يحارب مع الجيش الإسرائيلي في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 02:20 مساءً - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وبريطانية أن جنديا يحمل جنسية الدولتين قتل خلال الاشتباكات مع المقاتلين الفلسطينيين في شمال غزة.

وقالت إن بنيامين نيدهام (19 عاما) قتل بعد يومين فقط من دخوله إلى قطاع غزة الفقير والمحاصر.

وأضافت أنه رحل مع عائلته إلى إسرائيل قبل 10 سنوات وسكن في مستوطنة زخرون يعكوف شمالي إسرائيل.

وقتل هذا الجندي بينما كان يخدم في صفوف الكتيبة 601 التابعة لسلاح الهندسة القتالي، المسؤول عن أعمال الهدم والتدمير تحت النار.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلن عن مقتل الجندي أول الأمر، الاثنين، دون الإشارة إلى أنه يملك جنسية أخرى، وفي وقت لاحق ذكرت "سكاي نيوز" البريطانية أنه يحمل الجنسية البريطانية.

وهذا هو ثاني جندي إسرائيلي يحمل الجنسية البريطانية يقتل برصاص المقاتلين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقتل ناثانيل يونغ (20 عاما) في اليوم الثاني من عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي.

ومنذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي في أواخر أكتوبر الماضي قتل 80 جنديا سرائيليا، وفي الإجمالي قتل 405 جنود منذ 7 أكتوبر، عندما شنت حماس هجوما مباغتا وغير مسبوق على الدولة العبرية.