العالم اليوم - إيبردرولا ومصدر تستثمران 15 مليار يورو بمشروعات طاقة الرياح

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 02:20 مساءً - وقعت شركتا إيبردرولا الإسبانية، ومصدر الإماراتية، الثلاثاء، اتفاقية شراكة بقيمة 15 مليار يورو (16.2 مليار دولار) لاستكشاف فرص التطوير المشترك لمشاريع طاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر في عدد من الدول من بينها ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وفي إطار الاتفاقية، التي تم توقيعها على هامش مؤتمر الأطراف (COP28)، ستستحوذ شركة مصدر، المملوكة جزئيا من مبادلة للاستثمار، على حصة تصل إلى 49 بالمئة في مشروع إيست أنجليا 3، وهو مشروع طاقة الرياح التابع لشركة إيبردرولا وتبلغ طاقته 1.4 غيغاوات ويقع قبالة الساحل الشرقي لبريطانيا.

وبحسب بيان مصدر، فإن هذا الاتفاق حاليا في مرحلة متقدمة من التفاوض ومن المتوقع الإعلان عنه بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024.

ومن المقرر أن يتم التشغيل الكامل لمشروع "إيست إنجليا 3"، الذي لا يزال قيد الإنشاء حالياً، بحلول الربع الأخير من عام 2026.

وبالإضافة إلى صفقة "إيست إنجليا 3"، تتعاون الشركتان للاستثمار في مجموعة من مشاريع طاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر المستقبلية في أوروبا وغيرها من الأسواق.

تضم محفظة إيبردرولا العالمية مشاريع طاقة رياح بحرية قيد الإنشاء بقيمة تزيد عن 10 مليارات يورو؛ جميعها ممولة بالكامل ومؤمّنة بسلسلة توريد موثوقة ويتم تسليمها في المواعيد المحددة.