العالم اليوم - بريسميان وسيمنس تطوران ممرا لنقل الكهرباء من مصر إلى إيطاليا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 02:20 مساءً - كشفت مجموعة بريسميان الإيطالية، وسيمنز للطاقة الألمانية، عن تطوير نظام ممر كهربائي يسهل نقل الكهرباء الخضراء من مصر إلى إيطاليا، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف COP28 المنعقد حاليا في دبي.

ووفقا لبيان حصل عليه "اقتصاد دوت الخليج"، فإن هذا المشروع ينتقل حاليا إلى مرحلة أكثر شمولية من دراسة الجدوى التفصيلية، بعد نجاح الدراسات الأولية، وتوقيع مذكرة تفاهم بشأنه مع جميع الأطراف المعنية. وبحسب البيان فإن هذا المشروع تم تطويره بالتعاون مع مجموعة "K&K" و"CESI".

وذكر البيان أن الممر الكهربائي من المقرر أن تبلغ طاقته في البداية حوالي 3 غيغاوات، بما يمثل نحو 5 بالمئة من ذروة الطلب على الكهرباء في إيطاليا مع إمكانية التوسع المستقبلي.

وبحسب ما جاء في البيان فإن تطوير هذا المشروع يعد خطوة حاسمة في دعم أهداف أوروبا لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.