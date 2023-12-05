العالم اليوم - مقتل جندي لبناني جراء قصف إسرائيلي في جنوب لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 05:19 مساءً - قتل عسكري لبناني وأصيب ثلاثة آخرون، يوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف أحد مراكزهم في جنوب البلاد، وفق ما أعلن الجيش، ليكون بذلك أول قتيل من المؤسسة العسكرية منذ بدء التصعيد عند الحدود الجنوبية.

وأفاد الجيش اللبناني في بيان عن "تعرض مركز عسكري للجيش في منطقة النبي عويضة - العديسة لقصف من قبل العدو الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة ثلاثة آخرين".

وفي وقت سابق، ذكرت لفتت وسائل إعلام لبنانية إلى أن دبابة إسرائيلية متمركزة في مستوطنة مسكافعام، أطلقت 4 قذائف استهدفت تلة العويضة شمال العديسة قرب موقع للجيش اللبناني، لكنها أكدت لاحقا وقوع إصابات في صفوف جنود الجيش اللبناني بعد استهداف موقعهم في تلة العويضة جنوب لبنان.

وكان حزب الله قد أعلن وقت سابق الثلاثاء، عن استهداف 4 مواقع للقوات الإسرائيلية عند المنطقة الحدودية جنوب لبنان، فيما جددت القوات الإسرائيلية بدورها القصف على أكثر من بلدة لبنانية.

ويشهد جنوب لبنان، منذ بدء الحرب في قطاع غزة، اشتباكات متقطعة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله