العالم اليوم - سهم باركليز يتراجع بعد خفض "قطر القابضة" حصتها

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 05:19 مساءً - انخفض سهم باركليز، الثلاثاء، بعدما تحركت شركة قطر القابضة، أحد أكبر المساهمين في البنك، لبيع أسهم لها بنحو 510 ملايين جنيه إسترليني (644 مليون دولار)، مما قلص استثماراتها في البنك خلال فترة أزمة.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة رويترز بأن سهم باركليز بيع في نحو الساعة 2120 بتوقيت غرينتش أمس الاثنين بسعر 141 بنسا، بما يقل بنحو 1.4 بالمئة عن سعر إغلاقه أمس.

ووفقا لمسودة سابقة بشروط البيع، تعادل الحصة المعروضة 2.4 بالمئة تقريبا من أسهم البنك القائمة.

ويأتي بيع الأسهم في الوقت الذي يشرع فيه باركليز في خفض التكاليف وزيادة سعر سهمه، الذي انخفض إلى النصف منذ أن استثمرت فيه قطر لأول مرة عام 2008. وامتلكت قطر سبعة بالمئة من أسهم باركليز في 2012.

وانخفض سهم باركليز بنحو 4.5 بالمئة في التعاملات صباح اليوم الثلاثاء، ونزل 2.4 بالمئة الساعة 1247 بتوقيت غرينتش.

وقالت أحد المساهمين المؤسسين في باركليز لوكالة رويترز إن التوقيت يبدو غريبا قبل تحديث استراتيجية البنك في فبراير، لكنه أضاف أن المستثمرين غالبا ما يتداولون لأسباب لا تتعلق بالضرورة بالأداء الأساسي للسهم المعني.

وأصبحت قطر أكبر مساهم في باركليز خلال الأزمة المالية عام 2008 عندما ضخت أربعة مليارات جنيه استرليني لإنقاذ البنك البريطاني.