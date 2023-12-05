العالم اليوم - حماس تنشر فيديو من قلب تمركز للجيش الإسرائيلي

انتم الان تتابعون خبر حماس تنشر فيديو من قلب تمركز للجيش الإسرائيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 05:19 مساءً - نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، مساء الثلاثاء، مقاطع فيديو تظهر أماكن تمركز فيها جنود إسرائيليون في وسط قطاع غزة، قبل أن تباغتهم بتفجير عبوات ناسفة، كما قالت.

ويبدو أن الفيديو التقط عبر آلة تصعد من باطن الأرض إلى سطح وبعدسة 360 درجة إذ كانت تصور زوايا مختلفة من أماكن تمركز الجيش الإسرائيلي التي كانت بعضها عبارة عن خيم سوداء اللون.

وكانت الكاميرا قريبة جدا من الجنود، بحيث أنها رصدت بعض ملامح هؤلاء.

وقالت القسام في وصف للفيديو الذي نشرته على حسابها بتطبيق "تلغرام" إنه يرصد خيام تموضع العدو قبل تنفيذ عملية زراعة العبوات وتفجيرها في القوات الموجودة في جحر الديك شرق المنطقة الوسطى، بقطاع غزة.

وكانت الكتائب ذكرت صباح الأحد أنها رصدت تمركزا لنحو 60 جنديا إسرائيليا داخل خيام شرق جحر الديك، قبل أن يزرع مقاتلوها 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز.

وأضافت أن مقاتليها فجروا العبوات وتقدم مقاتل نحو الجنود "للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة".

وقالت إنها "تم إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على النبأ حتى الآن، ولم يتحدث قبل يومين عن سقوط قتلى في جحر الديك.

ومنذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي في أواخر أكتوبر الماضي قتل 80 جنديا سرائيليا، وفي الإجمالي قتل 405 جنود منذ 7 أكتوبر، عندما شنت حماس هجوما مباغتا وغير مسبوق على الدولة العبرية، وذلك وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.

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