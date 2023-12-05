العالم اليوم - "مصدر" تطور محطة طاقة رياح بقدرة 1 غيغاوات في الأردن

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 06:24 مساءً - أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية تطوير مشترك مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية لتطوير محطة طاقة رياح بقدرة 1 غيغاوات مع نظام بطارية لتخزين الطاقة، ومذكرة تفاهم لدراسة جدوى تطوير محطة للهيدروجين الأخضر في المملكة الأردنية.

جرت مراسم التوقيع على هامش مؤتمر الأطراف COP28، وسوف تتضمن مذكرة التفاهم دراسة جدوى تطوير محطة للهيدروجين الأخضر بالقرب من ميناء العقبة لإنتاج الهيدروجين الأكثر تنافسية من حيث التكلفة، وذلك للاستفادة من مياه البحر المحلاة والطاقة المتجددة المخصصة لهذا المشروع.

وقال الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن: "تستمر جهود الحكومة الأردنية لتعزيز دور الأردن كمركز إقليمي لإنتاج الطاقة الخضراء وتوفير وقود الهيدروجين الأخضر عالي الجودة وتنافسي التكلفة من خلال الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلد في المنطقة ما يضمن وصولا ممتازا إلى الأسواق الأوروبية".

من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": تمتلك المملكة الأردنية الهاشمية وفرة من مصادر طاقة الشمس والرياح التي يمكن الاستفادة منها في إنتاج كميات ضخمة من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر الذي يتسم بتكلفة تنافسية، ما يؤهلها للإسهام بدور رائد في دعم عملية التحول نحو الطاقة النظيفة".

وكانت "مصدر" قد دشنت في فبراير الماضي محطة بينونة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاوات بالشراكة مع شركة بينونة للطاقة الشمسية ومجموعة الاستثمار وإدارة الأصول الفنلندية "تاليري"، وهو أكبر مشروع للطاقة النظيفة في الأردن.

وتسعى "مصدر" إلى إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 كجزء من خطط دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز للهيدروجين الأخضر والاستحواذ على 25 بالمئة من سوق الهيدروجين منخفض الكربون العالمي بحلول عام 2030.