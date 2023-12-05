العالم اليوم - وزيرة هولندية: إطلاق "صندوق الخسائر" في COP28 خطوة مهمة

انتم الان تتابعون خبر وزيرة هولندية: إطلاق "صندوق الخسائر" في COP28 خطوة مهمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 07:22 مساءً - قالت وزيرة المالية الهولندية، سيغريد كاغ، في مقابلة خاصة مع دوت الخليج، الثلاثاء، إن نجاح مؤتمر الأطراف COP28 في تفعيل صندوق الخسائر والأضرار يعد خطوة مهمة لمستقبل العمل المناخي.

وأشارت إلى أن هولندا تعهدت بتخصيص 15 مليون دولار لصالح الصندوق، مشيرة إلى أن "المبلغ قد يبدو متواضعا، ولكنه لتشجيع الآخرين على المساهمة بشكل متساو".

وأضافت الوزيرة الهولندية أن هناك حاجة إلى المزيد من التمويلات من أحل مساعدة الدول على التكيف وتخفيف تأثيرات تغيرات المناخ عليها.

"نحتاج للتحرك من المليارات إلى التريليونات"، وفقا لما قالته وزيرة مالية هولندا، التي أضافت أنها تقود تحالفا مع إندونيسيا من أجل تشجيع وزراء المالية على تقديم الدعم المالي للتكيف مع تغيرات المناخ.

تعافي الاقتصاد

من جهة أخرى قالت وزيرة المالية الهولندية، إن اقتصاد بلادها تعافي بوتيرة أسرع مما كان متوقعا من تداعيات جائحة كورونا.

وقالت إن الحكومة الهولندية كانت سخية للغاية في تقديم الدعم للأسر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل التعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الطاقة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك تحديات اقتصادية في الوقت الحالي وسط ضبابية في المشهد الدولي في ظل الحرب الأوكرانية والصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت إنه مع ذلك فإن هولندا لديها تاريخ طويل مع الدين والعجز المالي المنخفض، والذي بني على الاستثمارات الصحيحة لمكافحة تغير المناخ والتعامل مع الاستثمارات اللازمة للأبحاث والتعليم.

وأضافت: "لذلك أعتقد أنه عند إزالة هذا الغبار ستكون الصورة جيدة جدا".