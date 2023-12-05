نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسائل إعلام: إصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف موقعهم جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة "المنار" التابعة لحزب الله، الثلاثاء، بوقوع عدد من الإصابات في صفوف جنود الجيش اللبناني بعد قصف مدفعي إسرائيلي استهدف موقعهم في تلة العويضة ببلدة العديسة، جنوب لبنان.

ولم يصدر الجيش اللبناني بيانا رسميا حتى اللحظة بشأن الاستهداف.

وكانت القناة اللبنانية، لفتت إلى أن دبابة إسرائيلية متمركزة في مستوطنة مسكافعام، أطلقت 4 قذائف استهدفت تلة العويضة شمال العديسة قرب موقع للجيش اللبناني، لكنها أكدت لاحقا وقوع إصابات في صفوف جنود الجيش اللبناني بعد استهداف موقعهم في تلة العويضة جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله الثلاثاء، عن استهداف 4 مواقع للقوات الإسرائيلية عند المنطقة الحدودية جنوب لبنان صباح اليوم، فيما جددت القوات الإسرائيلية بدورها القصف على أكثر من بلدة لبنانية.

وقال حزب الله في بيانات له اليوم، إنه استهدف تجمعين لجنود إسرائيليين في موقع رويسة ‏العاصي، وفي مثلث الطيحات، بالأسلحة المناسبة وحقق فيهما إصابات مباشرة.‏

في المقابل، أفادت مراسلة Rt في لبنان، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ بلدة ياطر الحدودية، كذلك طال القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدات طيرحرفا وبليدا ومحيبيب بين القطاعين الغربي والأوسط.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي اليوم أيضا، أطراف بلدة الناقورة ووادي حامول في القطاع الغربي، وأطراف بلدات كفرحمام وكفرشوبا في القطاع الشرقي، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

ويشهد جنوب لبنان، منذ بدء الحرب في قطاع غزة، اشتباكات متقطعة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، الذي أعلن أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة".