نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. أمريكا تعاقب المستوطنين المتورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن سياسة جديدة لمنع المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين المسؤولين عن أعمال العنف في الضفة الغربية من القدوم إلى الولايات المتحدة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال بلينكن في بيان: "اليوم، تنفذ وزارة الخارجية سياسة جديدة لتقييد التأشيرات تستهدف الأفراد الذين يعتقد أنهم متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك ارتكاب أعمال عنف أو اتخاذ إجراءات أخرى تقيد بشكل غير مبرر وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية".

وأضاف أن “أفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأشخاص قد يخضعون أيضًا لهذه القيود”.

ولم يذكر بلينكن أي أفراد سيخضعون لقيود التأشيرة، كما لم يحدد عدد الأشخاص الذين سيتم تضمينهم في الشريحة الأولية من القيود.

وأشار مسؤولو الإدارة الأمريكية قبل أسابيع إلى أنهم سيتخذون مثل هذا الإجراء مع تصاعد العنف في الضفة الغربية في أعقاب هجوم 7 أكتوبر.

وفي لقاءاته مع المسؤولين الإسرائيليين منذ ذلك الهجوم، دعا بلينكن حكومة نتنياهو إلى بذل المزيد من الجهود لمحاسبة المستوطنين المسؤولين عن أعمال العنف.