مرصد كوبرنيكوس: العام 2023 سيكون "الأكثر حرًّا" في التاريخ المسجل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي الأربعاء، أنّ العام 2023 سيكون "الأكثر حرًّا" في التاريخ المسجّل بعد أن نوفمبر المنصرم "استثنائيًا" إذ أصبح سادس شهر على التوالي يحطّم أرقام حرّ قياسية.

وقالت سامانثا بورجيس، نائبة رئيس قسم المناخ في المرصد، إنّ "العام 2023 بات يضمّ ستّة أشهر وفصلين قياسيِّين.

وأضافت: إنّ شهر نوفمبر الاستثنائي هذا، يضمّ خصوصًا يومين كانت فيهما درجات الحرارة أعلى بدرجتين مئويتين بالمقارنة مع حقبة ما قبل الثورة الصناعية، ما يعني أنّ 2023 هو العام الأكثر حرًّا على الإطلاق في التاريخ المسجّل".

وبحسب المرصد فإنّ متوسط درجة الحرارة العالمية في 2023 يزيد بمقدار 1.46 درجة مئوية عمّا كان عليه في حقبة ما قبل الثورة الصناعية.

وكانت هناك تحذيرات عديدة من أنّ العام الجاري قد ينتزع من العام 2016 لقب العام الأكثر حرًّا في التاريخ المسجّل، بخاصة بعد أن حطّم سبتمبر وأكتوبر الأرقام القياسية السابقة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتمّ فيها تأكيد هذا الأمر.

ويقول العلماء إنّ البيانات المستمدّة من عيّنات الجليد وحلقات الأشجار وما شابه تشير إلى أن 2023 قد يكون الأكثر حرًّا في تاريخ الكرة الأرضية منذ أكثر من 100 ألف عام.

ويأتي هذا الإعلان ليضع ضغوطًا إضافية على المفاوضات الجارية في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) المنعقد في دبي.