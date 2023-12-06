العالم اليوم - في 5 أيام.. إنجازات غير مسبوقة لـ"COP28"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 10:25 صباحاً - في 5 أيام .. نجح مؤتمر COP28 المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، في تحقيق إنجازات استثنائية لجهة دعم جهود التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، ليدشن حقبة غير مسبوقة من العمل المناخي إذ يتوقع جذب المزيد من التمويلات في أيام القمة السبعة المتبقية.

وفي السطور التالية نستعرض أهم ما تم تحقيقها حتى الآن: حشد مؤتمر COP28 للمناخ أكثر من 83 مليار دولار التزامات مالية تجاه العمل المناخي في الأيام الخمسة الأولى، مسجلا وتيرة قياسية جديدة ويشير إلى تحول محتمل نحو حقبة جديدة من التعاون العالمي بشأن تغير المناخ.

تتضمن هذه الإعلانات، تعهدات هي الأولى من نوعها على الإطلاق تضمنت تحول النظم الغذائية والصحة، بالإضافة إلى الإعلانات المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءتها، فضلاً عن المبادرات الرامية إلى إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة كثيفة الانبعاثات.

كما حظى أحد عشر تعهداً وإعلاناً بدعم تاريخي.

قامت رئاسة مؤتمر COP28 بتيسير التوصل إلى اتفاق تاريخي لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار لتأثيرات المناخ في اليوم الأول، حيث تم بالفعل التعهد بمبلغ 726 مليون دولار.

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة صندوقاً لتحفيز التمويل المناخي (ALTÉRRA) بقيمة 30 مليار دولار، يهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.

تخصيص 150 مليون دولار من دولة الإمارات لحل المشاكل المتعلقة بنقص الموارد المائية، وحلول الأمن المائي في المجتمعات الهشة والضعيفة في العالم.

أعلن البنك الدولي عن زيادة قدرها 9 مليارات دولار سنويا لتمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ. كما أعلنت بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى عن زيادة تراكمية تزيد عن 22.6 مليار دولار لصالح العمل المناخي.

الإعلان عن 3.5 مليار دولار لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر

الإعلان عن مبلغ 133.6 مليون دولار لصندوق التكيف

الإعلان عن 129.3 مليون دولار لصالح صندوق الدول الأقل نمواً و31 مليون دولار إلى الصندوق الخاص لتغير المناخ (SCCF) وفيما يلي التعهدات والإعلانات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن: تمت الموافقة على التعهد العالمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من قبل 123 دولة.

حصل بيان الإمارات العربية المتحدة بشأن الزراعة والغذاء والمناخ COP28 على موافقة 140 دولة. (+ 1 منذ الأمس)

تمت الموافقة على إعلان الإمارات العربية المتحدة بشأن المناخ والصحة (COP28) من قبل 132 دولة. (+3 منذ الأمس)

تمت الموافقة على إعلان الإمارات العربية المتحدة بشأن تغير المناخ والتعافي والسلام من قبل 75 دولة و40 منظمة.

تمت الموافقة على إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تمويل المناخ (COP28) من قبل 13 دولة.

تعهد تحالف (الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح) وتلقى دعماً من جانب 64 دولة.

تمت الموافقة على ميثاق إزالة الكربون من قطاع النفط والغاز من قبل 52 شركة، والتي تمثل 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي.

قد تم اعتماد مسرع الانتقال الصناعي من قبل 35 شركة و6 اتحادات صناعية، بما في ذلك الرابطة العالمية للصلب، والمعهد الدولي للألمنيوم، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، والرابطة العالمية للأسمنت والخرسانة، ومبادرة النفط والغاز للمناخ، والاتحاد الدولي للنقل الجوي. كيف تم توزيع التعهدات والمساهمات المالية؟ صندوق الخسائر والأضرار: 726 مليون دولار (+600 ألف دولار من أيسلندا يوم أمس)

صندوق المناخ الأخضر: 3.5 مليارات دولار (زيادة التجديد الثاني للموارد إلى 12.8 مليار دولار).

صندوق التكيف: 133.6 مليون دولار

صندوق خاص بالبلدان الأقل نمواً: 129.3 مليون دولار

الصندوق الخاص لتغير المناخ (SCCF): نحو 31 مليون دولار (جديد منذ الأمس).

الطاقة المتجددة حصلت على تعهدات بالتمويل بلغت 7.5 مليار دولار حتى أمس.

التعهدات الخاصة بالتبريد إلى 25.5 مليون دولار، وحصل "الطهي النظيف" على تمويلات بقيمة 30 مليون دولار، و"التكنولوجيا" على تمويل بقيمة 568 مليون دولار.

تعهدات انبعاثات الميثان حصلت على تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار

الاقتصاد المناخي على مساهمة بقيمة 30 مليار دولار من دولة الإمارات، و200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة للدولة في صندوق النقد، و32 مليار دولار من بنوك التنمية المتعددة الأطراف.

تعهدات الغذاء حصلت على تمويل بقيمة 2.6 مليار دولار

تعهدات الطبيعة على 2.6 مليار دولار

تعهدات المياه 150 مليون دولار وتعهدات النوع على 2.8 مليون دولار.

حصد تعهد الإغاثة والانتعاش والسلام تمويلات بقيمة 1.2 مليار دولار

تعهد العمل المحلي بشأن المناخ على 467 مليون دولار.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر في 5 أيام.. إنجازات غير مسبوقة لـ"COP28" .. في رعاية الله وحفظة