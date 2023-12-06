العالم اليوم - صعود حاد لأسهم اليابان بدعم من قطاع الرقائق

انتم الان تتابعون خبر صعود حاد لأسهم اليابان بدعم من قطاع الرقائق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 10:25 صباحاً - ارتفع المؤشر نيكي الياباني بشكل حاد في ختام جلسة الأربعاء، ليمحو الخسائر التي مني بها في الجلسات الثلاث السابقة مع إعادة شراء المستثمرين لأسهم مرتبطة بالرقائق.

وقفز نيكي بنسبة 2.04 بالمئة ليغلق عند 33445.90 نقطة، مسجلا أكبر مكاسب يومية منذ 15 نوفمبر. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.9 بالمئة إلى 2387.20 نقطة.

وفي وول ستريت، صعد مؤشر ناسدك الأميركي في ختام جلسة الثلاثاء 0.31 بالمئة، بينما هبط مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي مع تعزيز بيانات الوظائف الجديدة لرهانات خفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة في وقت قريب قد يكون مارس.

وهبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وسجل نيكي الثلاثاء أكبر انخفاض في ستة أسابيع عندما تسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة في موجة بيع قوية في أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مثل أدفانتست.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 2.2 بالمئة وأدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق ثلاثة بالمئة.

وقفز سهم ساكورا إنترنت 12.09 بالمئة مسجلا ارتفاعا حادا للجلسة الثالثة على التوالي مع قول جين سين هوانغ الرئيس التنفيذي لإنفيديا هذا الأسبوع إن الشركة الأميركية العملاقة في مجال أشباه الموصلات ستعمل مع شركات يابانية مثل ساكورا إنترنت لبناء مصانع للذكاء الاصطناعي في اليابان.

ومن بين 225 مكونا على نيكي ارتفع 218 سهما وهبط ستة وبقى سهم واحد مستقرا.