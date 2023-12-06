العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من عناصره

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 11:27 صباحاً - أفاد الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، في بيان بمقتل اثنين من عناصره أحدهما خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش منذ 7 أكتوبر إلى 410.

وأوضح الجيش عبر موقعه الإلكتروني أن الجنديين اللذين تم إبلاغ عائلتهما بأنهما قتلا هما الرقيب أول (احتياط) جوناثان مالكا، 23 عاما، من بئر السبع، جندي مدرع في الكتيبة 82، سقط في لواء "سار مغولان" (7) في معركة في قطاع غزة.

واللفتنانت كولونيل (احتياط) يوشاي غور هيرشبرغ (52 عاما)، من حفات فيليب، قائد وحدة المفقودين في الفرقة 98، سقط في حادث سيارة عسكرية في جنوب إسرائيل.