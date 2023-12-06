العالم اليوم - وقعت ليلا.. أوكرانيا تكشف عن ضربة روسية بـ48 مسيّرة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 11:27 صباحاً - أعلنت أوكرانيا، الأربعاء، تعرضها لهجوم روسي ليلا بواسطة 48 طائرة مسيّرة من نوع شاهد الإيرانية الصنع انطلاقا من جنوب أوكرانيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

ويقول مسؤولون في كييف إن القوات الروسية تقوم بتخزين مسيرات وصواريخ لشن هجمات منهجية على شبكة الطاقة الأوكرانية التي تعاني من ضغوط، في أشهر الشتاء.

وقال سلاح الجو الأوكراني على منصة تلغرام إن "ما مجموعه 48 مسيّرة من طراز شاهد 136/131 أُطلقت"، مضيفا أن وسائل الدفاع الجوي أسقطت 41 طائرة منها.

وتسببت هجمات روسية على منشآت أوكرانية للطاقة الشتاء الماضي في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وترك ملايين الأشخاص في البرد والظلام لفترات طويلة.

وعززت كييف منظوماتها الدفاعية الجوية بأسلحة غربية، لكنها أقرت بأنها تحتاج لمزيد من الأسلحة لحماية مناطق معرضة للخطر.