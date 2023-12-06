وكالة تاس الروسية: بوتين يصل إلى أبوظبي ضمن جولة تشمل الإمارات والسعودية

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أحمد جودة - القاهرة - وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أبوظبي ضمن جولة تشمل الإمارات والسعودية، حسبما أفادت رويترز نقلا عن وكالة تاس الروسية.

وفي سياق آخر، بدأت عملية تبادل الأسرى، وتم خلالها الإفراج عن 150 أسيرة ومن الأسرى الأطفال مقابل 50 من المستوطنين نسوة وأطفالا.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.