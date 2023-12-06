العالم اليوم - معدل البطالة بالأردن يستقر عند 22.3% في الربع الثالث من 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - استقر معدل البطالة في الأردن خلال في الربع الثالث من العام الجاري.

وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن معدل البطالة قد ظل دون تغيير عند 22.3 بالمئة على أساس فصلي، ليظل مستقرا مقارنة مع الربع السابق.

وبحسب بيانات الدائرة، فقد كان معدل البطالة للربع الثالث من 2022 عند 23.1 بالمئة.

ويشكل خلق الوظائف للشباب مصدر قلق للحكومة الأردنية التي تتطلع لتحفيز النمو.

وفي نوفمبر الماضي، قال وزير المالية الأردني محمد العسعس إن ميزانية الأردن لعام 2024 تتوقع نموا 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عن العام الماضي.

وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على مشروع ميزانية 2024، مع توقع إنفاق حكومي 12.4 مليار دينار، بزيادة تسعة بالمئة عن العام السابق.

وقال إن ميزانية 2024 تتوقع عجزا 2.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.6 بالمئة في العام السابق.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد أعلنت مؤخرا تثبيت تصنيف الأردن عند -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، لقدرته على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية.