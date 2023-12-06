العالم اليوم - أسهم أوروبا ترتفع بدعم من قطاع التعدين وصعود "داكس" الألماني

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - ارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، مع ازدياد رهانات على أن رفع أسعار الفائدة العالمية بلغ ذروته، وتصدر قطاع التعدين المستفيد من ارتفاع أسعار المعادن المكاسب في حين سجل مؤشر داكس الألماني مستوى قياسيا جديدا.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، كما ارتفع المؤشر داكس الألماني أيضا 0.1 بالمئة.

وارتفع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.3 بالمئة مدعوما بارتفاع أسعار معظم المعادن الأساسية.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء في منطقة اليورو لشهر نوفمبر إلى جانب مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر بهدف قياس قوة الاقتصاد الأوروبي وسط مخاوف من الركود.

واتجهت الأنظار أيضا إلى تقرير التوظيف الأميركي لشهر نوفمبر بعد تراجع الوظائف الجديدة في أكتوبر إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين ونصف أمس الثلاثاء ما زاد التوقعات بأن دورة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد انتهت.

وارتفع سهم مجموعة أوكادو البريطانية بنسبة 3.1 بالمئة بعد أن رفع بنك جي.بي.مورغان توصيته لسهم المجموعة المتخصصة في مجال بيع البقالة عبر الإنترنت والتكنولوجيا من "خفض الوزن النسبي" إلى "محايد".

وعلى الجانب الآخر، هبط سهم شركة ميرك الألمانية بنسبة 13.4 بالمئة بعدما لم يحقق عقارها إيفوبروتينيب التجريبي لعلاج مرض التصلب المتعدد الهدف المطلوب في تجارب المرحلة الأخيرة.