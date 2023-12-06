العالم اليوم - عودة خدمة الإنترنت في مصر.. وكشف تفاصيل ما حدث

انتم الان تتابعون خبر عودة خدمة الإنترنت في مصر.. وكشف تفاصيل ما حدث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - كشفت الشركة المصرية للاتصالات، الأربعاء، عن انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى البلاد، مشيرة أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قطع بـأحد الكابلات البحرية.

وكانت الشركة قد أعلنت الثلاثاء عن تأثر خدمات الإنترنت في عدة مناطق ببعض المحافظات المصرية، نتيجة عطل تقني بأحد أجهزة الشبكة الرئيسية.

وقالت المصرية للاتصالات في البيان إنها ستعوّض مستخدمي الخدمة المتضررين وغير المتضررين، بإضافة 10 غيغابايت للاستخدام لجميع الباقات.

ويقدر عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد بنحو 85.8 مليون مستخدم حتى مايو الماضي، منهم نحو 11.3 مليون مستخدم للإنترنت الثابت، وفقاً لتقرير أصدرته وزارة الاتصالات في أغسطس.

والمصرية للاتصالات هي واحدة من 4 شركات اتصالات تعمل في مصر، والشركات الثلاثة الأخرى هي "فودافون مصر"، و"أورانج مصر" و"اتصالات مصر". ولدى المصرية للاتصالات حصة تبلغ نحو 45 بالمئة في فودافون مصر.