نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز مراقبة النقل البحري بلندن يعلن عن حادث يتعلق بـ "نظام جوي غير مأهول" باليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة ‏رويترز، اليوم الأربعاء، بأن مركز مراقبة النقل البحري في لندن أعلن عن حادث يتعلق بـ "نظام جوي غير مأهول" غرب ميناء الحديدة باليمن.

وفي سياق آخر، بدأت عملية تبادل الأسرى، وتم خلالها الإفراج عن 150 أسيرة ومن الأسرى الأطفال مقابل 50 من المستوطنين نسوة وأطفالا.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.

