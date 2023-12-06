العالم اليوم - "&e" الإماراتية تحصل على قرض أخضر بـ100 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 01:26 مساءً - وقعت شركة "&e" الإماراتية، الأربعاء، أول اتفاقية لقرض أخضر بقيمة 366 مليون درهم (نحو 100 مليون دولار)، كخطوة استراتيجية تتماشى مع التزامها بالعمل المناخي خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف "COP 28".

وبحسب بيان الشركة، يدعم التمويل المستدام استراتيجية "&e" البيئية والاجتماعية والحَوْكَمَة (ESG)، ويهدف إلى قيادة التغيير من خلال إصدار مجموعة من أدوات التمويل المُسْتَدَام، بما في ذلك السَّنَدَات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاسْتِدَامَة.

ويتيح الإطار تمويل المشاريع المسؤولة عن دعم العمل المناخي في قطاع التكنولوجيا.

وحصلت "&e" على قرض أخضر بقيمة 100 مليون دولار ؛ لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة المؤهّلة، التي تغطِّي مجالات محددة في الطاقة المتجددة، ووسائل النقل الصديقة للبيئة.

كما يسهل الإطار تمويلَ مشروعات إضافية مستقبلية تركِّز على التنمية المُسْتَدَامَة، منها إمدادات المياه المستدامة، وإدارة النفايات، والمباني الخضراء، والحَدّ من التلوث.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ "&e": "امتداداً لما أعلنته "&e" خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف (COP 28) عن التزامها بتحقيق الحياد المناخي عبر جميع عملياتها في كافة الأسواق التي تعمل بها بحلول عام 2040، يأتي التوقيع على أول قرض أخضر كخطوة هامة للمجموعة تعكس رؤيتها لدمج الاستدامة في الأعمال والاستراتيجيات التمويلية. كما تعزّز هذه الخطوة من التزام "&e" بتحقيق مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية؛ وتبرهن سعيها لقيادة الابتكارَ في قطاع التكنولوجيا بمختلف الأسواق التي تتواجد فيها".

تم تقييم إطار التمويل المستدام لـ "&e" من قبل شركة (Morningstar Sustainalytics)، لتعزيز موثوقية الإطار وضمان توافقه مع إرشادات سندات الاستدامة لعام 2021، ومبادئ السندات الخضراء لعام 2021، ومبادئ السندات الاجتماعية لعام 2023، ومبادئ القروض الخضراء لعام 2023، ومبادئ القروض الاجتماعية لعام 2023.