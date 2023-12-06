العالم اليوم - رويترز: إنتاج أوبك سجل في نوفمبر أول تراجع منذ يوليو الماضي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 03:24 مساءً - أظهرت نتائج مسح أجرته رويترز أن إنتاج نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد انخفض خلال نوفمبر الماضي، وهو أول انخفاض شهري منذ شهر يوليو.

وبحسب المسح، فقد تراجع الإنتاج بسبب انخفاض الشحنات من نيجيريا والعراق مع استمرار التخفيضات من السعودية وأعضاء آخرين في تحالف أوبك+ الأوسع لدعم السوق.

وأظهر المسح، الأربعاء، أن أوبك ضخت 27.81 مليون برميل يوميا، بانخفاض 90 ألف برميل يوميا عن شهر أكتوبر.

وارتفع الإنتاج في الأشهر الثلاثة حتى شهر أكتوبر الماضي.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد قال في تصريحات لوكالة بلومبرغ، الاثنين، إن تخفيضات إنتاج النفط في أوبك+ يمكن أن تستمر بالتأكيد بعد الربع الأول إذا لزم الأمر.

وأكد الوزير أن تخفيضات الإنتاج التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، سيتم الالتزام بها بشكل كامل، مشيرا إلى أن نصفها تقريبا يأتي من السعودية.

واتفق كبار منتجي النفط في أوبك+ الخميس الماضي على تخفيضات طوعية للإنتاج بإجمالي نحو 2.2 مليون برميل يوميا في في الربع الأول من العام المقبل.