العالم اليوم - محمد بن زايد: الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 03:24 مساءً - قال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال استقباله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أبوظبي، الأربعاء، أن بلاده أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا، وأكبر مستثمر عربي فيها، وأضاف أن العلاقات بين الإمارات وروسيا تاريخية وشهدت تطورا مستمرا في كل المجالات.

كان بوتين وصل أبوظبي في المحطة الأولى من زيارة تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بهدف مناقشة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وموضوع النفط والحرب في أوكرانيا. وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيسدولة الإمارات إن العلاقات بين روسيا والإمارات وصلت إلى مستوى غير مسبوق. وقال بوتين في تصريحات نقلها التلفزيون إن الوضع في أوكرانيا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني سيكونان من بين موضوعات النقاش. يذكر أن آخر زيارة لبوتين للإمارات والسعودية كانت في أكتوبر 2019.

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