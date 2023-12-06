نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس دولة الإمارات: حريصون على بناء جسور التعاون التنموي مع العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، إن بلاده حريصة على بناء جسور التعاون التنموي مع العالم ودعم تحقيق الاستقرار والازدهار للجميع، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد أكد ‏رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، أن الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا وأكبر مستثمر عربي فيها.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أبوظبي ضمن جولة تشمل الإمارات والسعودية، حسبما أفادت رويترز نقلا عن وكالة تاس الروسية