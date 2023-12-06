نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي عهد الكويت يوقف التعيين والترقية بجميع أجهزة الدولة لمدة 3 أشهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد قرارا بوقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.

وجاء في القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية أن الهدف من القرار هو تحقيق المصلحة العامة، وعلى جميع أجهزة الدولة العمل على تنفيذه.

يأتي قرار ولي العهد في الكويت، في وقت يقبع أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح البالغ من العمر 86 عاما، في المستشفى "لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية إثر وعكة صحية طارئة"

وأكد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي أن الوضع الصحي للصباح مستقر.

وسبق لأمير الكويت أن أصدر في نوفمبر 2021، أمرا أميريا بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصاته الدستورية بصفة مؤقتة.