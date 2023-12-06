رئيس وزراء اليابان يطالب نتنياهو بتقليل الخسائر بين المدنيين في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 05:30 مساءً - قالت الحكومة اليابانية، إنّ رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أبلغ نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر الهاتف، اليوم الأربعاء، بأنه من المهم تقليل الخسائر في صفوف المدنيين في الصراع مع حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، حسبما أفادت "رويترز".

كانت وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا أكدت الشهر الماضي، أنّ غزة في وضع خطير وأن قلبها يعتصر عندما تفكر في فقدان أرواح بريئة.

وأضافت: "سنواصل الجهود الدبلوماسية للمساعدة في تهدئة الوضع في غزة".

وقررت اليابان سابقًا تقديم مساعدات إنسانية إضافية للفلسطينيين بقيمة 65 مليون دولار انطلاقًا من القلق بشأن الأحداث في غزة، وبجانب ذلك تبنت اليابان في السابع من نوفمبر الماضي دعوة إلى هدنة إنسانية في القطاع.