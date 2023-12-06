نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير اليونان بالقاهرة تشيد بموقف مصر تجاه أحداث غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب السفير نيكولاس باباجيورجيو، سفير اليونان بالقاهرة، عن تقديره لمصر في طريقتها تعاملها مع الأزمة الحالية بسبب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدا أنها أبحرت بحكمة عبر المياه الصعبة والمضطربة، ومطالبا بأن يسود الهدوء والسلام بشكل دائم في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمة السفير التي ألقاها في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة مرور مائة عام علي مولد الفنانة اليونانية ماريا كالاس، بحضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، ولفيف من كبار الشخصيات والسفراء الأجانب المعتمدين لدى مصر، في دار الأوبرا بالقاهرة.

وقال السفير اليوناني إن حدث الليلة يمثل لحظة رائعة للتعاون بين سفارة اليونان ودار الأوبرا للاحتفال بمئوية مولد الفنانة اليونانية ماريا كالاس، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون في المستقبل مع دار الأوبرا المصرية.