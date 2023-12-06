نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سرايا القدس تكشف حصيلة عملياتها ضد الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الأربعاء، أن مقاتليها استهدفوا آليات عسكرية إسرائيلية وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وقالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، على قناتها في "تلغرام": "منذ فجر اليوم تمكن مجاهدونا من استهداف 5 آليات عسكرية بالعبوات وقذائف (التاندوم) والـ (RPG)، وخاضوا اشتباكات مع جنود العدو من مسافة صفر ونؤكد وقوع قتلى وجرحى في محاور التقدم بحي الشجاعية شرق غزة".

وأضافت في بيان آخر: "تمكن مجاهدونا منذ صباح اليوم من استهداف آليتين عسكريتين بقذائف (التاندوم) والاشتباك مع قوات العدو واستهدافهم بقذائف الهاون النظامي عيار 60 في حي الشيخ رضوان".

وعشية إتمام الحرب في غزة شهرها الثاني، تستمر كتائب القسام، والفصائل الفلسطينية الأخرى، إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية، القريبة منها والبعيدة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الأربعاء، أنه يخوض معارك شرسة مع المقاتلين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه هاجم 250 هدفا خلال الـ24 ساعة الماضية.