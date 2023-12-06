العالم اليوم - داكس الألماني يلامس مستوى قياسيا جديدا وسط آمال خفض الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 09:24 مساءً - لامس المؤشر داكس الألماني مستوى قياسيا جديدا، الأربعاء، بعد أن عززت بيانات مخيبة للآمال للطلبيات الصناعية في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الرهانات على تخفيضات سريعة لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي العام المقبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، في حين أغلق داكس مرتفعا 0.8 بالمئة.

أظهرت البيانات انخفاضا مفاجئا في الطلبيات الصناعية الألمانية في أكتوبر، متراجعة 3.7 بالمئة على أساس شهري، مما عزز توقعات تخفيض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة العام المقبل.

وتلقت الأسهم الدعم من تراجع عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر.

وربح مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.6 بالمئة، مقتفيا أثر ارتفاع معظم أسعار المعادن الأساسية، بينما ارتفعت أسهم قطاع السفر والترفيه 2.3 بالمئة.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة فولكس فاغن الألمانية 5.4 بالمئة.