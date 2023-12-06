العالم اليوم - بايدن يحذر الكونغرس: نحن نقدم أعظم هدية لبوتين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 09:24 مساءً - موجها حديثه لأعضاء الكونغرس، الأربعاء، حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن تعطيل المساعدة المالية الداعمة لأوكرانيا "لا يمكن أن ينتظر أكثر".

ويستمر الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، حول رزمة مساعدات جديدة لكييف. واعتبر بايدن أن عدم التوافق على رصد أموال إضافية لأوكرانيا سيكون "أعظم هدية" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن الأخير إذا نجح في السيطرة على أوكرانيا "فلن يقف عند هذا الحد".

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