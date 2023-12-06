نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان، اليوم الأربعاء، استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب العراق.

وجاء في البيان: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، للمرة الثانية هذا اليوم، قاعدة الاحتلال الأمريكي "عين الأسد" غرب العراق، بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر".

يذكر أن "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت ليلة الأحد الماضي، مقتل 5 من مقاتليها باستهداف أمريكي في كركوك.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن استهدافها 5 مسلحين كانوا يستعدون لإطلاق طائرة "دون طيار هجومية" قرب كركوك، كان "دفاعا عن النفس"، منوهة بأن القوات العراقية "أخطرت" بالضربة، دون أن تحدد ما إذا كانت قد أبلغت قبل الضربة أو بعدها.