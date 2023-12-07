بايدن: الجمهوريون يطلقون النار على ركبة أوكرانيا في ساحة المعركة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن المعارضة الجمهورية "تطلق النار على ركبة أوكرانيا" من خلال ربط تخصيص أموال جديدة بتنفيذ مطالبها الصارمة لإصلاح الحدود والهجرة.

وقال بايدن: "إنهم الآن يطلقون النار حرفيا على ركبة أوكرانيا في ساحة المعركة ويضرون بأمننا القومي".

وأبدى استعداده للبحث عن حل وسط مع الجمهوريين، لكنهم، حسب قوله، يرفضون تقديم التنازلات وإجراء حوار هادف.

وأضاف: "في أول يوم لي في منصبي، أوضحت أن الكونغرس بحاجة إلى إصلاح نظام الهجرة المعطل، لأننا نعلم أنه معطل. وأنا مستعد لفعل المزيد".

وأضاف: "المفاوضات ضرورية. لا يستطيع الجمهوريون الحصول على كل ما يريدون دون تسوية بين الحزبين، هذا ليس جوابا".

وحذر بايدن من أن "التاريخ سيحكم بقسوة" على أولئك الذين يرفضون الموافقة على طلبه بتقديم 60 مليار دولار إضافية لأوكرانيا.

ودعا الرئيس إلى تخصيص الأموال قبل عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، منذ قليل تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار وحذر من أنها "قد تكون واحدة من آخر الحزم" إذا لم يوافق الكونغرس على استمرار التمويل