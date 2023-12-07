‏أستراليا توقع معاهدة أمنية مع بابوا غينيا الجديدة لموازنة النفوذ الصيني في منطقة المحيط الهادئ

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أحمد جودة - القاهرة - وقعت ‏أستراليا، اليوم الخميس، معاهدة أمنية مع بابوا غينيا الجديدة لموازنة النفوذ الصيني في منطقة المحيط الهادئ، وفقا لقناة سكاي نيوز.

وقد أعلن الجيش الأمريكي، في وقت سابق، إسقاط المنطاد الصنيي فوق سواحل كارولينا الجنوبية.

وكان الجيش الصيني، أجرى مناورات وجهز لأخرى موسعة وعبرت مقاتلات صينية طراز "su-35" مضيق تايوان.

ونشرت وكالة أنباء الصين "شينخوا"، صورة أظهرت تمركز القوات حول تايوان من جميع الاتجاهات؛ حيث ستكون المناورات في 6 مناطق محيطة بها