المقاومة الفلسطينية تخوض ملاحم بطولية في غزة

المقاومة الفلسطينية تخوض ملاحم بطولية في غزةيخوض مقاتلو كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية معارك بطولية ويتصدون ببسالة لقوات الاحتلال الصهيوني في محاور التوغل في مختلف أرجاء قطاع غزة، واستهدفوا، اليوم الخميس، المزيد من الدبابات مع استمرار الكمائن والرشقات صاروخية.

ودكت كتائب القسام تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

واستهدفت كتائب القسام دبابة ميركفاه صهيونية في محور شمال مدينة خانيونس بعبوة العمل الفدائي.

وأعلنت كتائب القسام استهداف غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

وأعلنت سرايا القدس صباح اليوم أنها استهدفت بقذائف “التاندوم” والـ (RPG) دبابتين صهيونيتين وناقلة جند في محاور التقدم بيت لاهيا وجباليا.

كما أعلنت أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محور التقدم حي الشجاعية واستهدفوا ثلاث آليات عسكرية بقذائف “التاندوم” وعبوات “العمل الفدائي”.

وحسبما اورده المركز الفلسطيني للاعلام فقد أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى أن مجموعاتها تخوض اشتباكات عنيفة في الشجاعية وحي التفاح شرق غزة ويوقعون خسائر في قوات العدو شرق خانيونس.

بدورها، أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، تفجير عبوة ناسفة في آلية للاحتلال واستهداف أخرى بقذيفة “RBG”، مؤكدة خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال شرقي خانيونس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين خلال المعارك في قطاع غزة، مما يرفع الحصيلة المعلنة رسميا لقتلاه إلى 12 خلال 3 أيام، في حين تؤكد مصادر المقاومة أن العدد أكبر من ذلك بكثير، وأن الاحتلال يتعمد إخفاء خسائره ويفصح عن القليل منها تدريجيا.

وأعلنت كتائب القسام أن مقاتليها خاضوا -الأربعاء- اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل في قطاع غزة.

وقالت: أحصينا تدمير 23 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً فقط في محاور القتال بمدينة خانيونس وبيت لاهيا، وأوقع قناصة القسام 6 جنود بين قتيل وجريح، ونسفوا منزلاً تحصنت به قوة خاصة بعبوة برميلية.

كما أكدت استهداف قوة أخرى تحصنت في أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد، ودكوا التحشدات العسكرية بمنظومة رجوم قصيرة المدى وقذائف الهاون، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى أراضينا المحتلة.