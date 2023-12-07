نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القسام" تعلن استهداف مواقع إسرائيلية جنوب غزة وقوة راجلة شرقي خان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "كتائب القسام" استهداف مقاتليها "غرف قيادة إسرائيلية في المحور الجنوبي لمدينة غزة بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 مم".

وأعلنت "كتائب القسام" استهدافها "قوة صهيونية راجلة في محور شرق مدينة خانيونس مكونة من 15 جنديا بـ3 عبوات مضادة للأفراد "رعدية""، ما أسفر عو وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح".

ولفتت "كتائب القسام" في وقت سابق،إلى استهداف مقاتليها دبابتين وناقلة جند إسرائيلية في بيت لاهيا وجباليا بقذائف "التاندوم" و"آر بي جي".

فيما ذكرتحركة "سرايا القدس"، "أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة وأوقعوها بين قتيل وجريح في حي الزيتون شرق غزة".

وأفاد مراسل RT في وقت سابق بوقوع عدد من القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي لعدة منازل في أحياء متفرقة في شمال وجنوب قطاع غزة، تتوزع بين مخيم جباليا ومدينة خانيونس ومدينة غزة وسط القطاع ومدينة رفح، منذ فجر اليوم ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه أنشأت وحدة طبية ميدانية لاستقبال الجرحى رغم كل الصعوبات في شمال قطاع غزة.