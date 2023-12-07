نتنياهو: إذا شن حزب الله حربا شاملة فإنه سيحول لبنان إلى غزة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي،إنه إذا شن حزب الله اللبناني حربا شاملة فإنه سيحول بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخان يونس.

وفي وقت سابق، أعلن حسن نصر الله، أمين عام حزب الله، عن استخدام أنواعا جديدة من الأسلحة وقصفها أهدافا جديدة في أراضي الاحتلال خلال الأيام القليلة الماضية، متعهدا بأن تواصل العمليات على الجبهة الجنوبية ضد عدوها اللدود.

وأضاف أن جماعته استخدمت صاروخا يعرف باسم البركان، واصفا وزن حمولته المتفجرة بما يتراوح بين 300 و500 كيلوغرام، مؤكدا أنها استخدمت طائرات مسيّرة مسلّحة لأول مرة.

وأردف نصر الله قائلا إن حزبه استهدف أيضا بلدة كريات شمونة شمال إسرائيل للمرة الأولى ردا على مقتل ثلاث فتيات وجدتهن في وقت سابق من هذا الشهر، متابعا: "نحن في هذه الجبهة نواصل العمل".

وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدا عسكريا متفاقما بين الاحتلال وحزب الله، منذ أن شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوما غير المسبوق على إسرائيل.