نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة في غزة تعلن حصيلة الضحايا بعد شهرين من الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، الخميس، إن الضربات الإسرائيلية قتلت 17177 فلسطينيا وأصابت نحو 46 ألفا في غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح القدرة أن 350 شخصا لاقوا حتفهم خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن الخدمات الصحية لا تعمل تقريبا في النصف الشمالي من القطاع المحاصر.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمستشفى ناصر جنوبي غزة، أن الوزارة تصارع الزمن كي تعيد فتح مستشفي الشفاء، وهو أكبر مستشفى في القطاع، ويقع في مدينة غزة شمالا.

وأردف المتحدث أن القوات الإسرائيلية اعتقلت نحو 36 من العاملين في القطاع الصحي في الحرب الدائرة منذ شهرين، وهم مازالوا محتجزين ومن بينهم مدير مستشفى الشفاء.

وشنت إسرائيل هجوما جويا وبريا عنيفا ضد قطاع غزة، بعد هجوم مباغت لحماس في السابع من أكتوبر.