نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو: إذا اختار حزب الله شن حرب شاملة سيحوّل بيديه بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "إذا اختار حزب الله شن حرب شاملة، فهو سيحوّل بيديه بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخان يونس".

وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للعالم العربي: "رئيس الوزراء نتنياهو ترأس جلسة لتقييم الأوضاع عقدت في مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية".

وأشار إلى أن نتنياهو صرح بالقول: "إذا اختار حزب الله شن حرب شاملة، فهو سيحوّل بيديه بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخان يونس".

واليوم الخميس، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف مواقع إسرائيلية عدة وتجمعات للجنود جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

كما نعى "حزب الله" اللبناني اليوم 3 من مقاتليه، فيما ينفذ عمليات مستمرة ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وعلى الحدود.

هذا وأكد "حزب الله" اللبناني استهداف عدد من المواقع والتجمعات العسكرية الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية منذ ليل أمس وحتى فجر اليوم الخميس، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.